وطنية
جمعيات تتهم وهبي بـ “حماية المفسدين”
احتج عشرات المنتمين إلى جمعيات المجتمع المدني، أمام المقر المركزي لوزارة العدل بالرباط، السبت الماضي، رافعين شعارات تتهم الحكومة في شخص وزير العدل بـ «حماية المنتخبين المفسدين»، بسبب منعهم من وضع شكاياتهم لدى القضاء للنظر فيها. وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا