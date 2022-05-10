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وطنية

جمعيات تتهم وهبي بـ “حماية المفسدين”

منذ 14 ثانية
احتج عشرات المنتمين إلى جمعيات المجتمع المدني، أمام المقر المركزي لوزارة العدل بالرباط، السبت الماضي، رافعين شعارات تتهم الحكومة في شخص وزير العدل بـ «حماية المنتخبين المفسدين»، بسبب منعهم من وضع شكاياتهم لدى القضاء للنظر فيها. وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية،أكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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