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أســــــرة

خطوات للتخلص منه

منذ 10 ثواني
ينصح الأطباء باتباع مجموعة من النصائح المهمة من أجل التخلص من الأرق، ومنها الحرص على النوم في غرفة هادئة، إذ تساعد على الاسترخاء بشكل أفضل وأسرع، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون درجة حرارتها ملائمة للاستمتاع بنوم هادئ وعميق. ويقول الأطباء إن الشخص المصاب بالأرق إذا كان ممن يعاني كذلك مشكلةأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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