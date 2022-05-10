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أســــــرة

يؤدي إلى الاكتئاب

منذ 37 ثانية
الدكتورة مبتسيم قالت إنه يسبب أمراض القلب والضغط الدموي حذرت الدكتورة حسناء مبتسيم، طبيبة عامة من إهمال علاج الأرق لأنه يعتبر اضطرابا تكون له انعكاسات سلبية على الصحة، من بينها الاكتئاب والقلق وأمراض القلب والضغط الدموي. عن الأرق وأعراضه وأسبابه ومحاور أخرى مرتبطة به تتحدث الدكتورة مبتسيم ل”الصباح” في الحوارأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية
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