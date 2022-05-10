مجتمع
تراجع أسعار الخضر والفواكه بسيدي بنور
لوحظ، أخيرا، بالسوق الأسبوعي لثلاثاء سيدي بنور وخميس الزمامرة، اللذين يعتبران من أهم الأسواق بدكالة، انخفاضا في أسعار أغلب المواد والخضر، ما عدا سعر “الجلبان” و”السلاوي” و”الكرعة” الحمراء واللوبيا الخضراء، الذي ما زال يتراوح ما بين ثمانية دراهم وعشرة. وعزا مسؤول بمكتب حفظ الصحة بالمجلس الجماعي لسيدي بنور، السبب إلىأكمل القراءة »
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