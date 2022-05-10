مجتمع
“كريدي” جديد بالبيضاء بـ100 مليار
الجماعة توجه طلبا للبنك الدولي لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار وتعبئة موارد لبرنامج العمل تمد جماعة البيضاء يدها، من جديد، لطلب قرض دولي، لتغطية العجز المالي في قطاعات التجهيز والاستثمار، وتنفيذ التزاماتها في إطار النفقات الإجبارية، وتعبئة موارد مالية إضافية لتغطية فقرات برنامج العمل للخمس سنوات المقبلة. ولمحت نبيلة ارميلي، عمدةأكمل القراءة »
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