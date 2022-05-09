الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “كل يوم تعيشه هو نعمة من الله، فلا تضيعه بالقلق على المستقبل أو الحسرة على الماضي”. قراقي كتب الدكتور عبد العزيز قراقي تدوينة جاء فيها “عندما يصطف الناس بين معارض ومناصر لعمل إبداعي فمعنى ذلك، أن السياسة أفلست ولم تعدأكمل القراءة »
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