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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تعيشه‭ ‬هو‭ ‬نعمة‭ ‬من‭ ‬الله،‭ ‬فلا‭ ‬تضيعه‭ ‬بالقلق‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭ ‬أو‭ ‬الحسرة‭ ‬على‭ ‬الماضي‭”.‬ قراقي‭ ‬ كتب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قراقي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬يصطف‭ ‬الناس‭ ‬بين‭ ‬معارض‭ ‬ومناصر‭ ‬لعمل‭ ‬إبداعي‭ ‬فمعنى‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬أفلست‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭أكمل القراءة »


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