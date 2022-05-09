الصباح الفني
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زوجة تحرق أموالا مخبأة في فرن لم يتوقع مصري أن حرصه الزائد على ما جمع من مال طيلة عمره سيؤدي به إلى الإفلاس. وهزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صدمة بعد انتشار صور لحزم من النقود المحروقة بعد أن التهمتها نيران فرن منزلي. وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن النقود كانتأكمل القراءة »
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