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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
زوجة‭ ‬تحرق‭ ‬أموالا‭ ‬مخبأة‭ ‬في‭ ‬فرن لم‭ ‬يتوقع‭ ‬مصري‭ ‬أن‭ ‬حرصه‭ ‬الزائد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬مال‭ ‬طيلة‭ ‬عمره‭ ‬سيؤدي‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الإفلاس‭. ‬وهزت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬صدمة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬صور‭ ‬لحزم‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬المحروقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التهمتها‭ ‬نيران‭ ‬فرن‭ ‬منزلي‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬بأن‭ ‬النقود‭ ‬كانت‭أكمل القراءة »


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