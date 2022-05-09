fbpx
منبر

تحديات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬معولم

منذ 9 دقائق
إلغاء‭ ‬القيود‭ ‬والحرمان‭ ‬وهيمنة‭ ‬قواعد‭ ‬السوق‭ ‬أصبحت‭ ‬أمورا‭ ‬ضرورية‭ ‬للنمو‭ ‬والرفاهية‭ ‬ منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تأثر‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وعلاقات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬بمرونة‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬استقراره‭. ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تحرير‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬العمال‭ ‬هو‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬الأعمال‭ ‬وزيادة‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬وتشجيع‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة