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تحديات سوق العمل في ظل نظام معولم
إلغاء القيود والحرمان وهيمنة قواعد السوق أصبحت أمورا ضرورية للنمو والرفاهية منذ ثمانينات القرن الماضي، تأثر سوق العمل وعلاقات العمل في أمريكا اللاتينية بمرونة العمل وعدم استقراره. كان الهدف من تحرير علاقات العمل وما يترتب عنه من تخفيض في حماية العمال هو خفض تكاليف الأعمال وزيادة أرباح الشركات وتشجيعأكمل القراءة »
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