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اذاعة وتلفزيون

إيجورك سعيدة بالتفاعل مع “شهد”

منذ 8 دقائق
  عبرت المخرجة بشرى إيجورك عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع الشريط التلفزيوني بعنوان “شهد” من إخراجها والذي بث قبل أيام على القناة الثانية. وقالت إيجورك في رسالة وجهتها إلى جمهورها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “إلى غاية الآن أتوصل برسائلكم الجميلة حول فيلم شهد وتعليقاتكم في كل مرة تسعدني،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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