الأولى
حملة أصولية على “الإخوان” قبل عرضه
المتشددون ينتقلون من تحريم “الشيخات” في الفن إلى “الشيوخ” لم تضع الحرب على “الشيخات” أوزارها بعد، إثر الحملة التي شنها الأصوليون و”الدواعش” على المسلسل التلفزيوني “لمكتوب”، حتى يمموا وجوههم وهجومهم شطر فيلم سينمائي جديد لم ينزل بعد إلى القاعات، ليحظى بنصيبه من التكفير والتخوين، في خطوة استباقية تروم تعزيز مسلسلأكمل القراءة »
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