الرياضة
التوافق يحسم ملعب نهائي الأبطال
أغلبية الأعضاء صوتوا لفائدة «دونور» و»كاف» تركت للمغرب والسنغال حرية الاختيار تركت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” للمغرب والسنغال حرية اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الجاري، خلال اجتماع المكتب التنفيذي، المنعقد، أول أمس (الخميس). ورغم أن 16 عضوا صوتوا لفائدة ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لاحتضانأكمل القراءة »
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