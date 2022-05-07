الرياضة
تقليص عدد المشاركين في ماراثون مراكش
قال محمد الكنيدري، رئيس جمعية الماراثون الدولي لمراكش، أول أمس (الخميس)، إن الدورة 32 ستنظم في 15 ماي الجاري، وستعرف مشاركة 1500 من العدائين والعداءات. وعكس الدورة الماضية التي عرفت مشاركة 4500 رياضي، تقلص العدد خلال هذه الدورة، بالنظر إلى التدابير الصحية المعمول بها. وأضاف الكنيدري في ندوة صحافية، أنأكمل القراءة »
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