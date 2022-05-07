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الرياضة

النصر يقترب من حسم صفقة بنشرقي

منذ 11 دقيقة
بات النصر السعودي على خطوة واحدة من حسم صفقة أشرف بنشرقي، الدولي المغربي المحترف بالزمالك المصري، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد بنشرقي في 30 يونيو المقبل، ما يفسح المجال للانضمام إلى النصر السعودي مجانا، مفضلا إياه على الأهلي المصري، الذي عبر بدوره عن رغبته في الاستفادة من خدماتأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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