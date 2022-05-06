الصباح الفني
قالوا
بنشيكر كتب الإعلامي عتيق بنشيكر تدوينة جاء فيها “تعلم الأشياء خير من جهلها، لكن أحيانا جهل بعض الأشياء خير من تعلمها”. الفاسي كتبت الممثلة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “كن عزيزا غائبا خير لك بكثير أن تكون موجودا وبلا قيمة”. المصري كتب الفنان ميدو المصري تدوينة علىأكمل القراءة »
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