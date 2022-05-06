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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
بنشيكر كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬عتيق‭ ‬بنشيكر‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬تعلم‭ ‬الأشياء‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬جهلها،‭ ‬لكن‭ ‬أحيانا‭ ‬جهل‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬تعلمها‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬كن‭ ‬عزيزا‭ ‬غائبا‭ ‬خير‭ ‬لك‭ ‬بكثير‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موجودا‭ ‬وبلا‭ ‬قيمة‭”.‬ المصري كتب‭ ‬الفنان‭ ‬ميدو‭ ‬المصري‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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