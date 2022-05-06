الرياضة
تذاكر ذكية لمحاربة التزوير بـ “دونور”
الوداد والرجاء شريكان في التنظيم ويطالبان بحضور مدير «البيضاء للتهيئة» بات الوداد والرجاء، شريكين في التنظيم، مع “كازا إيفنت»، في المباريات التي تقام بملعب محمد الخامــــس، علـــى أن يتـــــم العمـــل بنظام “التذاكر الذكية”. وذكر مصطفى دحنان، نائب رئيس الرجاء الرياضي، أن الاجتماع الذي انعقد، أول أمس (الأربعاء)، بمقر الولاية، وحضرهأكمل القراءة »
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