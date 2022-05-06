الرياضة
“كابرانات” الجزائر يستهدفون المنتخب
وظفوا «سمسارا» في حملة ضد مقروف وأطراف تدخل على الخط لتصفية حسابات مع الجامعة وجد فريد عياد، وكيل هيرفي رونار، مدرب المنتخب السعودي، نفسه يغرد خارج السرب، عندما اتهم محمد مقروف، مستشار رئيس الجامعة، بالضلوع في إبعاد موكله عن تدريب المنتخب الوطني قبل ثلاث سنوات. ونفى الوكيل نفسه إمكانية عودةأكمل القراءة »
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