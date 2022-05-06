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الرياضة

“كابرانات” الجزائر يستهدفون المنتخب

منذ 3 دقائق
Morocco's Bosnian head coach Vahid Halilhodzic reacts during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 quarter-final football match between Egypt and Morocco at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on January 30, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
وظفوا «سمسارا» في حملة ضد مقروف وأطراف تدخل على الخط لتصفية حسابات مع الجامعة وجد فريد عياد، وكيل هيرفي رونار، مدرب المنتخب السعودي، نفسه يغرد خارج السرب، عندما اتهم محمد مقروف، مستشار رئيس الجامعة، بالضلوع في إبعاد موكله عن تدريب المنتخب الوطني قبل ثلاث سنوات. ونفى الوكيل نفسه إمكانية عودةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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