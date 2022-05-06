الرياضة
جمعان لجامعة الأيكيدو في 15 ماي
تعقد الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو والبايدو الجمعين العامين العادي وغير العادي للموسمين الرياضيين الأخيرين في 15 ماي الجاري، بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس بإقامة الخوارزمي، شارع الليمون بالبيضاء، انطلاقا من العاشرة صباحا. ويأتي الجمعان العامان لتحيين وملاءمة نظام الجامعة الأساسي وأنظمتها العامة. كما سيعقدان وفق احترام تام للإجراءات الاحترازية، المنصوص عليهاأكمل القراءة »
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