الرياضة
سلة طنجة في نهائي كأس العرش
بعد غياب طيلة 13 سنة الأخيرة، عادت كرة السلة الطنجاوية إلى واجهة المنافسات، بحثا عن التتويج بلقب كأس العرش، حيث ستكون حاضرة بقوة في نهائي كأس العرش سيدات، موسم 2021 / 2022، بعد غد (الأحد)، بقاعة المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، من خلال مجد طنجة، الذي يواجه الكوكب المراكشي، واتحادأكمل القراءة »
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