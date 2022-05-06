الرياضة
أكاديمية الجيش… نقطة الضوء
أرضية ملاعبها ذات جودة عالية وإستراتيجية جديدة لتكوين اللاعبين بدأ الجيش الملكي يقطف ثمار مركز التكوين، الذي أحدثه قبل ثماني سنوات بمواصفات عالمية، لما يتوفر عليه من تجهيزات رياضية وملاعب جيدة. وصنفت أكاديمية الجيش الأفضل تجهيزا وتأطيرا، إلى جانب أكاديمية محمد السادس ومركز التكوين، التابع للفتح الرياضي، لهذا كان بديهياأكمل القراءة »
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