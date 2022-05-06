أســــــرة
نحت الجسم… تجميل بدون جراحة
التخلص من الدهون الزائدة يحتاج إلى جلسات متعددة يعرف أطباء التجميل نحت الجسم ،على أنه عملية غير جراحية، يتم فيها تكسير الخلايا الدهنية في الجسم على مدار جلسات متعددة، وتشمل الفخذين وأسفلهما وأعلى الذراعين والبطن وتحت الإبط والوجه، والعديد من المناطق المختلفة في الجسم، والتي تتراكم فيها الدهون. “اليوغـا” لتقويـة عضـلات الوجـهأكمل القراءة »
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