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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ 8 دقائق
السياقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر ‭”‬سخونية‭ ‬الراس‭ ‬كترجع‭ ‬بالبرودة‭”‬،‭ ‬مثل‭ ‬مغربي‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬متهورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬ينخرطون‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬السياقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإثبات‭ ‬الذات‭ ‬وإبهار‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وإثارة‭ ‬انتباه‭ ‬المعجبات‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المغامرات‭ ‬المحفوفة‭أكمل القراءة »


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