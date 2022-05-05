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دي معاك هادي
السياقة في حالة سكر ”سخونية الراس كترجع بالبرودة”، مثل مغربي للتحذير من العواقب الخطيرة التي تنجم عن سلوكات متهورة، وهو ما يمكن أن ينطبق على عدد من الشباب الذين ينخرطون في تحدي السياقة في حالة سكر، في محاولة لإثبات الذات وإبهار الأصدقاء وإثارة انتباه المعجبات بهذا النوع من المغامرات المحفوفةأكمل القراءة »
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