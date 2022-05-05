حوادث
سائق دراجة يدهس دركيا
استنفار مصالح الدرك بالمحمدية لإيقاف المشتبه فيه تسابق مصالح الدرك الملكي بمشروع الفتح بجماعة بني يخلف التابعة لسرية درك المحمدية، الزمن، لإيقاف جانح يوجد في حالة فرار بعد سحله ودهسه، أول أمس (الثلاثاء)، دركيا وإصابته بجروح. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الفعل الإجرامي تم إثر رفضأكمل القراءة »
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