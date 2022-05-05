حوادث
الحبس لمتهمين بسرقة خروف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا متهمين، وحكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. وتوصلت الضابطة القضائية بشكاية من فلاح أفاد فيها، أنه فوجئ صباح يوم أحد،أكمل القراءة »
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