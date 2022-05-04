الرياضة
غليان بالرجاء
توتر العلاقة بين المنخرطين والمكتب والرئيس يحاول تهدئة الأوضاع يعيش الرجاء الرياضي غليانا كبيرا، وتصدعا بين المنخرطين والمكتب المديري. ورفضت إدارة النادي لجوء بعض المنخرطين للسب والقذف والانتقاد الشديد ضد لاعبين ومسؤولي النادي، وهددت بإحالتهم على اللجنة التأديبية وإنهاء انخراطهم، معتبرة هذا السلوك مخالفا للقانون الداخلي للفريق ولضوابط الانخراط والأخلاق.أكمل القراءة »
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