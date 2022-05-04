الرياضة
فاندربروك يعتدي على العملود
أكد أيوب العملود، لاعب الوداد، أن سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، منعه من مصافحة زملائه السابقين، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي. وقال العملود إن المدرب منعه بطريقة فجة، وحاول الاعتداء إليه، ناهيك عن الكلمات النابية التي صدرت عنه، وهو السلوك ذاته، الذي مارسه مع زميله في الفريقأكمل القراءة »
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