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أســــــرة

نصائح‭ ‬لتنسيق‭ ‬الحقائب

منذ 10 دقائق
ينصح‭ ‬بعدم‭ ‬توحيد‭ ‬لون‭ ‬الحذاء‭ ‬والحقيبة‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬لتنسيق‭ ‬الحقائب،‭ ‬منها‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الألوان‭ ‬الدارجة‭ ‬على‭ ‬الموضة‭ ‬وحسب‭ ‬فصول‭ ‬السنة،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فإن‭ ‬طرق‭ ‬تنسيق‭ ‬الحقائب‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬الأحذية‭ ‬وليس‭ ‬الملابس‭.‬ وغالبا‭ ‬ما‭ ‬ينصح‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬ألوان‭ ‬وأنواع‭ ‬الأحذية‭ ‬ونوع‭ ‬وشكل‭ ‬ولون‭ ‬الحقيبة‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬المرأة،‭ ‬علما‭أكمل القراءة »


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