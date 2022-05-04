أســــــرة
نصائح لتنسيق الحقائب
يعتبر خبراء الموضة أن هناك العديد من الطرق لتنسيق الحقائب، منها الاعتماد على الألوان الدارجة على الموضة وحسب فصول السنة، ولكن بشكل عام فإن طرق تنسيق الحقائب تعتمد بشكل أساسي على الأحذية وليس الملابس. وغالبا ما ينصح بالتنسيق بين ألوان وأنواع الأحذية ونوع وشكل ولون الحقيبة التي تحملها المرأة، علماأكمل القراءة »
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