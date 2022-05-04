ملف الصباح
الحاجـة إلـى إصـلاح بنيـوي
أقصبي: منظومة التقاعد غير منسجمة والدولة لم تحل المشاكل بعمق يحتاج نظام التقاعد إصلاحات شمولية وجذرية لتجاوز أزمات كل صناديقه العمومية والخاصة، المهدد مستقبلها ومعاشات المتقاعدين، ما لن يكون ممكنا إلا بإرادة رسمية وحلول ناجعة تراجع مساهمات المشغل والمنخرطين، سيما بعد الرفع من السن القانونية للتقاعد. ويحتاج الإصلاح الشمولي لمنظومةأكمل القراءة »
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