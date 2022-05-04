حوادث
إدانة سارقي محلات تجارية بهشتوكة
شكايات الضحايا حركت الأبحاث ومكنت من إيقاف المتهمين قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة سارقين من ذوي السوابق القضائية روعا أصحاب محلات تجارية بهشتوكة، وحكمت على كل واحد منهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاءأكمل القراءة »
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