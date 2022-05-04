حوادث
محاكمة شرطي ومديرة بنك بمراكش
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة بالنظر في الجرائم المالية ملف متابعة عميد أمن ممتاز ومدير وكالة بنكية بتزنيت وذلك على خلفية متابعتهما من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بجناية اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد بالنسبة للمتهمة، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصةأكمل القراءة »
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