حوادث
سقوط شبكة للاتجار في البشر بالداخلة
سرعة تدخل أمن الداخلة أفشلت مخططاتها وأبحاث لإيقاف زعيمها وباقي المتورطين أنهت المصالح الأمنية بالداخلة، مساء الأربعاء الماضي، أنشطة شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وحسب مصادر «الصباح»، فإن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف جانح عشريني، لارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجارأكمل القراءة »
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