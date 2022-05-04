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الرياضة

سيميوني بمراكش

منذ 6 دقائق
استغل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عطلة قصيرة، واختار مراكش من أجل قضائها. ونشر سيميوني صورا له ولعائلته، في أحد المناطق القريبة من مراكش، مستمتعا بجمال طبيعة المملكة، وهو ما أثار حفيظة المغاربة الذين سعدوا باختياره لمراكش، ورحبوا به. ويعتبر سيميوني المدرب الأغلى راتبا في العالم، متفوقا على الإسبانيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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