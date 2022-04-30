fbpx
وطنية

تعثر‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بالجديدة‭ ‬يسائل‭ ‬لفتيت

منذ 58 ثانية
تقدم‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬الجديدة،‭ ‬يوسف‭ ‬بيزيد،‭ ‬عضو‭ ‬فريق‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بسؤال‭ ‬كتابي،‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تأخر‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الاستثمار‭ ‬بجماعتي‭ ‬الجديدة‭ ‬والحوزية‭ ‬بإقليم‭ ‬الجديدة‭. ‬ وكشف‭ ‬بيزيد‭ ‬عن‭ ‬التأخر‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬الذي‭ ‬تواجه‭ ‬به‭ ‬ملفات‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالجماعتين،‭ ‬إذ‭ ‬ظلت‭ ‬حبيسة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 58 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة