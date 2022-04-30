وطنية
تعثر الاستثمارات بالجديدة يسائل لفتيت
تقدم النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على خلفية تأخر البت في ملفات الاستثمار بجماعتي الجديدة والحوزية بإقليم الجديدة. وكشف بيزيد عن التأخر غير المبرر الذي تواجه به ملفات الاستثمار بالجماعتين، إذ ظلت حبيسةأكمل القراءة »
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