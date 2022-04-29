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الصباح الفني

العشابي يطمئن متابعيه على الخلفي

منذ 12 ثانية
طمأن الإعلامي المغربي مراد العشابي متابعيه بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحية للفنان القدير محمد الخلفي دون الكشف عن نوع المرض. ونشر العشابي عبر حائطه الفايسبوكي صورة تجمعه بالفنان المغربي معلقا عليها :”لمن يسأل عن حالة محمد الخلفي..أجرى عملية جراحية عاجلة كللت بالنجاح والحمد لله”. وكشف العشابي أن الخلفيأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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