الصباح الفني
عمور للبرجي: “شو حلو الإفطار معك”
تقاسم حاتم عمور مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل لقائه بالفنان اللبناني زياد البرجي في بيروت. ونشر عمور صورا ومقاطع فيديو تجمعه بالبرجي، وأخرى مع أفراد عائلته خلال وجبة الإفطار، إذ علق على إحدى الصور بالقول “شو حلو الإفطار معك يا زياد شو حلو، وشكرا للمدام على الإبداع”.أكمل القراءة »
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