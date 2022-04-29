الصباح الفني
يسار و”الشبابيك المغلقة”
عبر الفكاهي يسار لمغاري عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه عرضه الكوميدي بعنوان “ولد الناس”، إذ عرف توافد عدد كبير من المتفرجين على كل قاعات العرض بشتى المدن، التي حط فيها الرحال ضمن جولته الرمضانية. وقال يسار لمغاري في تعليق على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي نشرها علىأكمل القراءة »
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