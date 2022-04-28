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برلماني يغضب مستخدمي حقوق المؤلفين
وقفة احتجاجية تنديدا بالمغالطات التي تضمنها سؤال كتابي لبنسعيد عبرت الهيآت التمثيلية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن غضبها الشديد، كما قابلت باستغراب كبير الادعاءات التي جاءت في سؤال كتابي وجهه مستشار برلماني لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول وضعية المستخدمين، للمهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل يضم كثيرا منأكمل القراءة »
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