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ليلة الشعوذة
الباحث قرنفل أكد أن الممارسة لجأ إليها الحكام من أجل ضبط الرعية إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر، فإنها مناسبة لممارسة الشعوذة والسحر من قبل البعض. وإذا كان البعض يتوجه فيها إلى المساجد لإحياء الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وطلب العفو والعتق من النار، فإن البعض الآخر يستغلهاأكمل القراءة »
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