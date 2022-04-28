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بانوراما

أوامر ملكية لمؤازرة موريتانيا

منذ 18 ثانية
بنسعيد…أوراق المقاومة 4 جيش التحرير خاض معركة أدرار ضد القوات الفرنسية شكل الاعتراف الإسباني الأخير بجدية مقترح الحكم الذاتي، واعتباره الحل الوحيد لطي نزاع ملف الصحراء، تحولا عميقا في العلاقات بين البلدين الجارين، بالنظر إلى المسؤولية التاريخية لمدريد، باعتبارها البلد المستعمر سابقا للصحراء. ويمثل اعتراف إسبانيا، صحوة ضمير ومصالحة معأكمل القراءة »


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