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بانوراما

زوجات النبي… حكايات متناقضة

منذ 17 دقيقة
مع إبراهيم عيسى 2 تجربة الرسول في علاقته بنسائه استثنائية لا تتكرر ليس أبدا ممنوعا أو مرفوضا الاختلاف مع الموروثات، امتثالا ل “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”، كما ليس من الحصافة والرجاحة والفطنة التقدم إلى الأمام بالقطع مع الماضي، فليس هناك قطيعة بين الحاضر والماضي، لكن الهدف أن يكون تواصلأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة
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