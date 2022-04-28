حوادث
الحبس لموظفين سهلوا تهريب مخدرات
اعتقلوا بناء على أبحاث أمنية أثبتت تورطهم في العمليات أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، موظفا معتقلا بسجن بوركايز، ب30 شهرا حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، بتهم «الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات» بعد إعادة تكييف متابعته في ملف له صلة بآخر توبع فيه 17 متهما بينهم موظفونأكمل القراءة »
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