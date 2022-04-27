خاص
الفداء… الهشاشة والكثافة
480 موظفا في خدمة 158 ألف نسمة ومنحة مجلس المدينة دون مستوى الحاجيات محمد اكليوين تشكل مقاطعة الفداء التي أحدثت في عاشر دجنبر 2003 بمقتضى مرسوم يتعلق بإحداث عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، إحدى المقاطعات التي تعرف مستوى من الهشاشة يقدر بـ 10.1 في المائة، ناهيك عن أنها تعرفأكمل القراءة »
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