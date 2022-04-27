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خاص

الفداء‭… ‬الهشاشة‭ ‬والكثافة

منذ 5 دقائق
480‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬158‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬ومنحة‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة‭ ‬دون‭ ‬مستوى‭ ‬الحاجيات‭  ‬ محمد‭ ‬اكليوين‭ تشكل‭ ‬مقاطعة‭ ‬الفداء‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬في‭ ‬عاشر‭ ‬دجنبر‭ ‬2003‭ ‬بمقتضى‭ ‬مرسوم‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬عمالة‭ ‬مقاطعات‭ ‬الفداء‭ ‬مرس‭ ‬السلطان،‭ ‬إحدى‭ ‬المقاطعات‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الهشاشة‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬10‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تعرف‭أكمل القراءة »


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