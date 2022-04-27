الأولى
تحت الدف
خرج نائب عمدة البيضاء بتصريحات، عقب اجتماع أولي لمناقشة كوارث ملعب محمد الخامس، خلال مباراتي الجمعة والسبت الماضيين، محاولا ذر الرماد في العيون، معربا عن إجراءات، بعضها يتطلب أزيد من عشر سنوات. البيضاويون سئموا وملوا من الاجتماعات التي تحاول الالتفاف حول المشاكل لتشتيت الأذهان وإضاعة الوقت، وينتظرون قرارات صارمة، تكونأكمل القراءة »
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