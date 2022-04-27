الأولى
الخنثى يمكنه تغيير جنسه
“يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”، هذه هي المادة 28 التي حملها القانون الجديد للحالة المدنية، الذي صدر، أخيرا، والتي تضمن إمكانية تسجيل المواليد الجدد مزدوجي النوعأكمل القراءة »
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