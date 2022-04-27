fbpx
حوادث

“ترمضينـة” تـورط حـارس سيـارات

منذ دقيقتين
انفعل فقرر تهشيم زجاج سيارات “زبنائه” وتدخل الأمن أنهى “عربدته” انتهت «ترمضينة» حارس للسيارات بدرب السلطان بالبيضاء، الأحد الماضي، بالاعتقال والمساءلة القضائية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الجانح يشتبه تورطه في المس بالأمن والنظام العامين، إثر إحداثه الفوضى والعربدة وتخريب ممتلكات خاصة بتهشيم زجاج عدد من سيارات زبنائه. وأضافت المصادر ذاتها،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة