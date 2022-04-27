حوادث
“ترمضينـة” تـورط حـارس سيـارات
انفعل فقرر تهشيم زجاج سيارات “زبنائه” وتدخل الأمن أنهى “عربدته” انتهت «ترمضينة» حارس للسيارات بدرب السلطان بالبيضاء، الأحد الماضي، بالاعتقال والمساءلة القضائية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الجانح يشتبه تورطه في المس بالأمن والنظام العامين، إثر إحداثه الفوضى والعربدة وتخريب ممتلكات خاصة بتهشيم زجاج عدد من سيارات زبنائه. وأضافت المصادر ذاتها،أكمل القراءة »
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