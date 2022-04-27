الرياضة
أمل تزنيت… عودة الروح
الفريق صعد للقسم الوطني هواة بعد عشر سنوات عجاف حقق أمل تزنيت الصعود إلى القسم الوطني هواة لكرة القدم، قبل ثلاث دورات من نهاية البطولة، عقب احتلاله الرتبة الأولى بفارق 11 نقطة عن صاحب الرتبة الثانية، شباب هوارة. ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات، وممثل المدينة الذي تأسس سنة 1948،أكمل القراءة »
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