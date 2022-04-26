وطنية
حموني يقترح الاكتتاب لبناء مصفاة جديدة
رفع رفاق نبيل بنعبد الله في مجلس النواب التحدي في وجه حكومة عزيز أخنوش، بشأن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات ومشكل الأمن الطاقي بالمغرب، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وأمام عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق، بشأن استرجاع مصفاة «سامير» ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورةأكمل القراءة »
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