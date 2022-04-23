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ريع ضريبي للبنوك بـ 39 مليارا

منذ 3 دقائق
“همزة” إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات وتحصيل 3 في المائة عمولات التزمت الحكومة، في إطار الإجراءات المعتمدة لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية عن المقاولات، إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي توجد في ذمة خزينة الدولة تجاه أرباب الشركات، بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار درهم، قبل متم أبريل الجاري.أكمل القراءة »


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