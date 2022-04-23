الرياضة
خطأ إداري يبعثر بطولة الهواة
حسنية أكدز يخسر مباراتين بالقلم وتوقيف مسؤولين ولاعب خسر حسنية أكدز، الممارس في القسم الثاني هواة، مباراتين بالقلم، بسبب إشراكه مسؤولين ولاعبين غير مؤهلين في مباراتيه ضد النادي الرياضي لبويزكارن وفتح سيدي بنور. وأصدرت اللجنة التأديبية بعصبة الهواة قرارا يقضي باعتبار فريق أكدز منهزما بثلاثة أهداف لصفر، في مباراته أمامأكمل القراءة »
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