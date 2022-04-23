الرياضة
إيلا عضوا باللجنة النسوية للـ “كاف”
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم خديجة إيلا، رئيسة عصبة كرة القدم النسوية التابعة للجامعة الملكية، عضوا بلجنة الكرة النسوية ب”كاف”، لتلحق بركب المسؤولين المغاربة، المعينين في باقي اللجان. وجاء تعيين إيلا عضوا في لجنة الكرة النسوية، بعد الدور الذي لعبته في تطوير اللعبة في المغرب، إضافة إلى أن المغرب سيحتضنأكمل القراءة »
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