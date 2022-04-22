وطنية
وهبي يتصدى للتحايل في الزواج
إحداث منصة تسجل جميع العقود للتعرف على الحالة الاجتماعية للفرد أكد عبد اللطف وهبي، وزير العدل، أنه بصدد الاشتغال على مشروع وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج، لمنع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، مشيرا في مداخلة لهأكمل القراءة »
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