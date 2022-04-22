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وطنية

وهبي‭ ‬يتصدى‭ ‬للتحايل‭ ‬في‭ ‬الزواج

منذ دقيقة واحدة
إحداث‭ ‬منصة‭ ‬تسجل‭ ‬جميع‭ ‬العقود‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للفرد أكد‭ ‬عبد‭ ‬اللطف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬أنه‭ ‬بصدد‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬وضع‭ ‬منصة‭ ‬تسجل‭ ‬جميع‭ ‬عقود‭ ‬الزواج،‭ ‬لمنع‭ ‬التحايل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأزواج‭ ‬الذين‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬العزوبية‭ ‬للزواج‭ ‬سرا‭ ‬بدون‭ ‬علم‭ ‬زوجاتهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭أكمل القراءة »


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